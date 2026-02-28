È stato annunciato il taglio di due piani all'edificio situato nell'ex area Pedretti, riducendo l’altezza da nove a sette piani. L’intervento prevede anche la realizzazione di una nuova piazza pubblica, che sarà accessibile e fruibile dalla comunità locale. Questa modifica interessa direttamente il progetto di riqualificazione dell’area e coinvolge le autorità cittadine e le imprese edilizie coinvolte.

Non più un palazzo di nove piani, ma un edificio di dimensioni più contenute, inserito in un contesto riqualificato e valorizzato da una piazza aperta e pienamente fruibile dalla comunità. È una vera e propria operazione di ricucitura quella pensata per l’area ex Pedretti, con un progetto che mira ora a trovare un rinnovato equilibrio tra i diritti della proprietà privata e le richieste espresse dalla cittadinanza. Sindaco Matteo Ruggeri, nel corso del tempo il progetto si è inserito al centro di un ampio dibattito. Quali progressi sono stati realizzati negli ultimi mesi? "Abbiamo lavorato a lungo insieme alla proprietà e i tecnici comunali per trovare una soluzione concreta, che porteremo in consiglio comunale immediatamente dopo Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tagliamo di due piani il palazzo all’ex Pedretti"

