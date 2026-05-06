Ex allenatore di una scuola calcio arrestato per violenza sessuale su minore

Un ex allenatore di una scuola calcio di Napoli, di 58 anni, è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. L’uomo è accusato di aver commesso violenza sessuale su un minore. L’indagine è ancora in corso e al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle persone coinvolte.

Cinquantotto anni, ex allenatore di una scuola di calcio napoletana, è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia. Il reato ipotizzato, che ha condotto all'ordinanza cautelare nei suoi confronti emessa dal Tribunale di Napoli, è di abusi sessuali su minori.La denuncia è partita dai.🔗 Leggi su Napolitoday.it Abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcio Notizie correlate Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Napoli, violenza sessuale su minore: ex allenatore in carcereEseguita un’ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale aggravata: indagini della Squadra Mobile coordinate dalla DDA di Napoli La Polizia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un tempo la scuola calcio era la partita al campetto; Per Tutti Charly: a Cantu’ la prima uscita del film-documentario sulla vita di Carlo Recalcati; A Oristano un campus sportivo scolastico e cittadino nell’ex scuola media; Il mister veste in… tuta (o su misura): i look più brillanti degli allenatori. Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio ... ilmattino.it Napoli, allenatore di scuola calcio violenta un minore di 14 anni. L’uomo già condannato per un’altra violenzaL’ex istruttore, un uomo di 58 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto emerso, il 58enne era già stato arrestato e condannato per la violenza ... fanpage.it Un uomo, ex allenatore di una scuola calcio a Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata Il 58enne era già stato arrestato e condannato per la violenza commessa ai danni di un altro ragazzo - facebook.com facebook L'analisi di #RomaFiorentina 4-0: i giallorossi adesso volano. Classe, nervi e spirito Impressionante prova di forza contro la Viola. La squadra ha ritrovato i leader e segue compatta l’allenatore. E la società @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com