Evaristo Beccarossi, figura storica del calcio, ha recentemente visto scomparire dalla memoria collettiva la bandiera che rappresenta la sua militanza nella squadra nerazzurra. La sua carriera ha lasciato un segno duraturo nel club, contribuendo a definire un’epoca. La memoria delle sue imprese sportive viene mantenuta viva attraverso documenti storici e testimonianze, che continuano a celebrare il suo ruolo nel contesto calcistico.

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