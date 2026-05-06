È morto Evaristo Beccarossi storica bandiera dell' Inter

È deceduto a Brescia Evaristo Beccarossi, ex calciatore che ha vestito le maglie di Brescia e Inter. La notizia è stata riportata dal Giornale di Brescia, senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze della morte. Beccarossi era conosciuto per la sua carriera nel calcio professionistico e la sua presenza nel panorama sportivo locale. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

AGI - È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter. È quanto si legge sull'edizione online del Giornale di Brescia. Beccalossi avrebbe compiuto settant'anni tra pochi giorni. Il decesso è avvenuto nella notte appena trascorsa. Da più di un anno le condizioni di salute di Beccalossi erano critiche a causa un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte alla Poliambulanza di Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. " Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone".🔗 Leggi su Agi.it

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