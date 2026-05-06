E' morto Evaristo Beccarossi storica bandiera dell' Inter
Evaristo Beccarossi, ex calciatore di Brescia e dell'Inter, è deceduto a Brescia. La notizia è stata riportata dall'edizione online del Giornale di Brescia. Beccarossi è stato una figura nota nel mondo del calcio italiano, avendo giocato per entrambe le squadre. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
AGI - E' morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter. E' quanto si legge sull'edizione online del Giornale di Brescia. Beccalossi avrebbe compiuto settant'anni tra pochi giorni. Il decesso e' avvenuto nella notte appena trascorsa.🔗 Leggi su Agi.it
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