Quest' anno la sovrana avrebbe compiuto 100 anni E a pochi giorni dalla ricorrenza Buckingham Palace svela la mostra dedicata al suo guardaroba

Da iodonna.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal centesimo compleanno di una sovrana britannica, Buckingham Palace ha aperto le porte a una mostra dedicata al suo guardaroba. La rassegna, allestita nella King's Gallery, presenta una selezione di abiti, tailleur, cappelli e l’abito da sposa che ha indossato durante il matrimonio. L’esposizione permette di ammirare da vicino diversi capi iconici appartenuti alla regina, offrendo uno sguardo sul suo stile e sulla sua eleganza nel corso degli anni.

( a skanews) – Abiti da sogno, tailleur impeccabili, cappelli audaci e un abito da sposa da favola come mai prima lo era stato: l’intero armadio della regina Elisabetta II rivive in un’esplosione di stile britannico alla King’s Gallery di Buckingham Palace. La mostra Queen Elizabeth II: Her Life in Style apre i battenti domani, 10 aprile, con 200 pezzi mozzafiato – quasi la metà inediti – per celebrare i 100 anni dalla nascita della sovrana del secolo. Lo stile della Regina Elisabetta II. guarda le foto Regina Elisabetta II, un viaggio tra gioielli e bozzetti inediti. Da panoramiche su gowns scintillanti a primi piani su tiara e uniformi militari, l’esposizione è un viaggio nel tempo tra bozzetti, gioielli e tessuti che hanno fatto la storia della moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Quest'anno la sovrana avrebbe compiuto 100 anni. E a pochi giorni dalla ricorrenza, Buckingham Palace svela la mostra dedicata al suo guardaroba

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