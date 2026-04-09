Quest' anno la sovrana avrebbe compiuto 100 anni E a pochi giorni dalla ricorrenza Buckingham Palace svela la mostra dedicata al suo guardaroba

A pochi giorni dal centesimo compleanno di una sovrana britannica, Buckingham Palace ha aperto le porte a una mostra dedicata al suo guardaroba. La rassegna, allestita nella King's Gallery, presenta una selezione di abiti, tailleur, cappelli e l’abito da sposa che ha indossato durante il matrimonio. L’esposizione permette di ammirare da vicino diversi capi iconici appartenuti alla regina, offrendo uno sguardo sul suo stile e sulla sua eleganza nel corso degli anni.

( a skanews) – Abiti da sogno, tailleur impeccabili, cappelli audaci e un abito da sposa da favola come mai prima lo era stato: l’intero armadio della regina Elisabetta II rivive in un’esplosione di stile britannico alla King’s Gallery di Buckingham Palace. La mostra Queen Elizabeth II: Her Life in Style apre i battenti domani, 10 aprile, con 200 pezzi mozzafiato – quasi la metà inediti – per celebrare i 100 anni dalla nascita della sovrana del secolo. Lo stile della Regina Elisabetta II. guarda le foto Regina Elisabetta II, un viaggio tra gioielli e bozzetti inediti. Da panoramiche su gowns scintillanti a primi piani su tiara e uniformi militari, l’esposizione è un viaggio nel tempo tra bozzetti, gioielli e tessuti che hanno fatto la storia della moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quest'anno la sovrana avrebbe compiuto 100 anni. E a pochi giorni dalla ricorrenza, Buckingham Palace svela la mostra dedicata al suo guardaroba Leggi anche: Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana Leggi anche: Pia Pera ci ha insegnato che la cura del giardino è un prezioso atto di pace. Quest’anno la poliedrica scrittrice avrebbe compiuto 70 anni, purtroppo ci ha lasciato troppo presto Argomenti più discussi: La regina Elisabetta si scatenava su Dancing Queen degli ABBA; Meghan chiese la tiara di diamanti per andare dal parrucchiere: come reagì Elisabetta; Cosa faceva ogni mattina la Regina Elisabetta: il retroscena su Dancing Queen degli ABBA. Lo stile di Elisabetta II in una mostra a Buckingham Palace. Abiti, cappelli, tailleur colorati, tiare regali, gioielli. Duecento pezzi appartenuti alla regina, di cui molti esposti per la prima volta. La retrospettiva più ampia di sempre sul guardaroba della sovrana. #A - facebook.com facebook