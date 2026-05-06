Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore che ha vestito le maglie di Inter e Brescia. Beccalossi è morto all’età di 69 anni, dopo essere stato colpito da un malore nel gennaio 2025, che lo aveva portato a un lungo coma. La sua carriera, raccontata anche attraverso una serie di fotografie, ha lasciato un segno importante nel calcio italiano.

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. L’ex calciatore di Inter e Brescia è morto all’età di 69 anni; nel gennaio 2025 era stato vittima di un malore che lo aveva portato a un lungo periodo di coma. Ripercorriamo assieme alcuni momenti importanti della sua carriera in nerazzurro, custoditi nell’archivio storico di LaPresse. Evaristo Beccalossi nella formazione titolare dell’Inter, Milano, 12 aprile 1979 (Archivio Storico LaPresse) Evaristo Beccalossi, Milano, 29 marzo 1981 (Archivio Storico LaPresse) Evaristo Beccalossi, Milano, 29 marzo 1981 (Archivio Storico LaPresse) Evaristo Beccalossi, Milano, 29 marzo 1981...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Evaristo Beccalossi, la sua carriera all’Inter in 10 foto

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