E’ morto Evaristo Beccalossi

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista e figura molto apprezzata nel mondo del calcio, è deceduto all’età di 69 anni. La sua carriera è stata legata principalmente all’Inter, dove ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra gli appassionati e ha riempito le pagine di commenti e ricordi sui social media.

Addio alla leggenda dell’Inter: l’ex centrocampista aveva 70 anni Il mondo del calcio piange la sua scomparsa Evaristo Beccalossi, una delle bandiere più amate dell’ Inter, è scomparso all’età di 69 anni. Il celebre centrocampista milanese è morto la notte tra martedì e mercoledì nella clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da gennaio 2025 dopo un malore che lo aveva costretto a un lungo periodo di coma. Beccalossi, che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, aveva visto peggiorare le sue condizioni di salute nel corso dell’ultimo anno. Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Beccalossi iniziò la sua carriera nel club della sua città, per poi compiere il grande salto nel 1978 con l’ Inter, dove divenne rapidamente un idolo dei tifosi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter

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