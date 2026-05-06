Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026, Evaristo Beccalossi è deceduto nella clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato. Aveva 69 anni e aveva trascorso 47 giorni in coma prima di perdere la vita. Conosciuto come una leggenda nerazzurra, la sua carriera e il suo nome sono stati ricordati da molti nel mondo dello sport.

Evaristo Beccalossi è morto nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026 nella clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato. L’ex centrocampista dell’Inter, una delle bandiere più amate della storia nerazzurra, aveva 69 anni e avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato in casa nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma durato 47 giorni. L’Inter, fresca campione d’Italia, ha espresso immediato cordoglio con parole toccanti: “ Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Evaristo Beccalossi a 69 anni: 47 giorni in coma e una vita da leggenda nerazzurra

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