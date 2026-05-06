Addio a Evaristo Beccalossi i messaggi di cordoglio per la leggenda dell’Inter

Evaristo Beccalossi, ex calciatore italiano noto per aver vestito la maglia dell’Inter, è deceduto all’età di 69 anni. Durante la sua carriera ha giocato come fantasista e ha conquistato uno scudetto e una coppa Italia con la squadra nerazzurra. In queste ore diverse società sportive e figure del mondo del calcio stanno esprimendo il loro cordoglio per la perdita dell’ex giocatore. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati e messaggi di addio.

Evaristo Beccalossi, icona del calcio italiano e dell’Inter, è scomparso all’età di 69 anni. Tanti i club che in queste ore stanno rendendo omaggio all’ex fantasista nerazzurro, numero 10 di grande talento, che con la maglia del Biscione ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia. Il cordoglio dell’Inter: “Ineffabile come i suoi dribbling”. L’Inter, il club con cui ha giocato sei stagioni, registrato 216 presenze e realizzato 37 gol, ha pubblicato una lettera di cordoglio. “Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone”, si legge nella nota del club nerazzurro.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero x.com