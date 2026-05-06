Evade dai domiciliari e si ripresenta a casa il giorno successivo denunciato

Un uomo di 26 anni sottoposto agli arresti domiciliari a Perugia è evaso, ma è tornato a casa il giorno seguente. La polizia è intervenuta dopo che il braccialetto elettronico ha segnalato l’allontanamento. Il 26enne è stato denunciato per aver lasciato la propria abitazione senza autorizzazione. Nessun'altra persona è coinvolta nell’episodio.

Evade dai domiciliari e si ripresenta a casa il giorno successivo. È successo a Perugia dove la polizia è intervenuta a seguito dell'allarme partito dal braccialetto elettronico in dotazione al 26enne, sottoposto agli arresti domiciliari. Da quanto ricostruito gli agenti, giunti sul posto, hanno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Evade dai domiciliari e si barrica in casa, arrestato a CaltanissettaÈ stato arrestato Angelo Miraglia , 30 anni, protagonista di una lunga mattinata di tensione a Caltanissetta , nel quartiere Santa Flavia, dove si... Evade dai domiciliari, poi tenta di scappare dai carabinieri appostati sotto casa: 30enne arrestatoI Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno recentemente arrestato un 30enne straniero che al termine delle necessarie verifiche svolte è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Evade dai domiciliari e crea scompiglio a Pietra Ligure, spray al peperoncino per bloccarlo; Scampia: evade dai domiciliari e trovato in possesso di droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato; Pietra Ligure, evade dai domiciliari e con il volto insanguinato si scaglia contro i passanti e i carabinieri: arrestato; Quartu, evade dai domiciliari e torna dai genitori: arrestato un 25enne. Calatabiano. Evade dai domiciliari e torna a minacciare: fermato con un coltello dai CarabinieriNonostante fosse agli arresti domiciliari per una precedente aggressione con coltello, è uscito nuovamente di casa per affrontare quello che riteneva il corteggiatore della sorella. Per questo un ... libertasicilia.it Evade dai domiciliari e torna a minacciare il corteggiatore della sorella, denunciatoL’uomo era già finito nei guai poche settimane fa dopo aver accoltellato un 76enne del posto al culmine di una lite legata alle attenzioni alla sorella ... grandangoloagrigento.it Terracina: Evade dai domiciliari e viene sorpreso alla guida di una moto priva di assicurazione. I Carabinieri arrestano un 55enne https://www.telegolfo.com/terracina-evade-dai-domiciliari-e-viene-sorpreso-alla-guida-di-una-moto-priva-di-assicurazione-i-ca - facebook.com facebook Evade per la quarta volta in un mese dai domiciliari: arrestato 80enne x.com