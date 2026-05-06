Evade dai domiciliari e aggredisce un vicino di casa

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari con obbligo di monitoraggio elettronico ha violato le restrizioni e, successivamente, ha aggredito un vicino di casa. La persona, che doveva rispettare le limitazioni imposte dalla misura cautelare, si è allontanata dalla propria abitazione e ha causato un episodio di violenza nei confronti di un altro residente. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine.

Era ai domiciliari con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo, ma ha violato gli obblighi e ha aggredito un vicino di casa. L'uomo, 43enne residente nel capoluogo, è ora finito in carcere in esecuzione di un aggravamento della misura cautelare.Un provvedimento che arriva dopo un.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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