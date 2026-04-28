A Bologna, un uomo di 34 anni di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo essere evaso dai domiciliari e aver aggredito due agenti di polizia. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove la polizia ha intercettato l’uomo e, durante il tentativo di fermarlo, quest’ultimo ha reagito con violenza. L’arresto è stato effettuato in seguito a un breve inseguimento.

La polizia di Bologna ha arrestato un 34enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Durante l’inseguimento a piedi, dalla stazione fino al centro storico, avrebbe colpito con una gomitata un secondo poliziotto, causandogli una contusione. La fuga si è conclusa nei pressi di via Irnerio dove le pattuglie, anche grazie ai rinforzi inviati dalla centrale operativa, sono riuscite a bloccarlo.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Le occupano casa, ferisce l’abusivo e va in carcere. Ma l’immobile resta occupato🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bologna, marocchino evade dai domiciliari e aggredisce due poliziotti

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