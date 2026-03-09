Short track Mondiali di Montreal | i convocati dell’Italia per la rassegna iridata

Dal 13 al 15 marzo alla Maurice Richard Arena di Montreal si svolgono i Campionati Mondiali di short track. La competizione vede la partecipazione degli atleti italiani convocati per questa rassegna iridata che conclude la stagione 2025-26. La manifestazione riunisce atleti provenienti da diverse nazioni e rappresenta l’ultimo appuntamento internazionale del circuito.

Dal 13 al 15 marzo alla Maurice Richard Arena di Montreal si disputano i Campionati Mondiali di short track che chiuderanno la stagione 2025-26. L’Italia sarà al via con dieci atleti, equamente divisi tra settore maschile e femminile. La stagione dello short track si prepara al suo ultimo atto. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo la Maurice Richard Arena di Montreal, in Canada, ospiterà la 50ª edizione dei Campionati Mondiali, appuntamento che chiuderà ufficialmente la stagione 2025-26 della disciplina dopo le quattro tappe del World Tour e i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia sarà presente con dieci atleti, divisi equamente tra uomini e donne. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Montreal 2026: Italia pronta ai Mondiali di Short TrackLa cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short Track si svolgerà a Montreal tra il 13 e il 15 marzo 2026, con la partecipazione della...

Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali junior di Salt Lake CityI Mondiali junior 2026 di short track si terranno presso l’Olympic Oval di Salt Lake City (Utah, Stati Uniti) da giovedì 29 gennaio a domenica 1°...

Aggiornamenti e notizie su Short track Mondiali di Montreal i...

Temi più discussi: Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Pietro Sighel, la polemica con Arianna Fontana e il messaggio della volontaria che lo scagiona; Tutti i podi dell'Italia nella stagione 2025/2026: Pirovano e Curtoni tra le vincenti; Pietro Sighel torna sulla polemica mediatica con Arianna Fontana: Grazie per aver compreso la verità dietro a titoli urlati.

Short Track: l’Italia ai Mondiali di Montreal dal 13 al 15 marzoLa stagione dello short track si chiude con la manifestazione iridata. Si comincia venerdì con le qualificazioni. vicenzareport.it

Short track, Mondiali di Montreal: i convocati dell’Italia per la rassegna iridataMandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16537362aw) Pietro Sighel of Italy and Quentin Fercoq of France competing on the Short Track Speed ... sportface.it

Seixas mette la #StradeBianche nel mirino ma la Francia lo vuole al Tour già quest'anno. Il 19enne francese, vincitore della Faun Ardeche Classic, punta anche ai Mondiali di Montreal #TDF2026 #ciclismo tuttobiciweb.it/article/177265… x.com

Seixas mette la #StradeBianche nel mirino ma la Francia lo vuole al Tour già quest'anno. Il 19enne francese, vincitore della Faun Ardeche Classic, punta anche ai Mondiali di Montreal #TDF2026 #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1772653271 - facebook.com facebook