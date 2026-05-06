Europa League in tv | guida completa al ritorno delle semifinali Orari e dove vederle

Domani sera alle 21 si giocano le semifinali di Europa League, con due match in programma: Aston Villa contro Nottingham Forest e Friburgo contro Braga. Le partite determinano le squadre che accederanno alla finale, prevista in seguito. La sfida tra le quattro formazioni si svolge in due diversi stadi e sarà trasmessa in diretta televisiva. La competizione europea si avvicina al suo epilogo con queste partite decisive.

Roma, 6 maggio 2026 – Il ritorno delle semifinali di Europa League è alle porte, domani alle 21 andranno in scena Aston Villa – Nottingham Forest e Friburgo – Braga e si scoprirà quali saranno le due finaliste. Nelle gare di andata, il Nottingham Forest ha superato l'Aston Villa con il rigore di Wood, mentre tra Braga e Friburgo sono stati i portoghesi a vincere, grazie al gol di Mario Dorgeles al 92'. Entrambi i match si disputeranno domani alle 21. L'Aston Villa per ribaltare il derby inglese. Nella sfida di andata, giocata giovedì scorso al City Ground, è bastato il rigore di Wood per consegnare il primo atto al Nottingham Forest. La squadra di Vitor Pereira è partita col piede giusto e domani, al Villa Park dovrà difendere il vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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