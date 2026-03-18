Tra oggi e domani si svolge il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con diverse partite in programma. La competizione vede coinvolte squadre di vari paesi, e le partite saranno trasmesse in diretta televisiva. Gli orari delle gare sono stati comunicati e le partite saranno visibili su diversi canali e piattaforme digitali. La fase eliminatoria prosegue con questo turno decisivo.

Roma, 18 marzo 2026 – Tra oggi e domani andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sedici squadre in corsa, ancora tutto aperto: nelle gare di andata, giocate giovedì scorso, soltanto il Ferencvaros ha vinto con due o più gol di scarto (contro il Braga ). Per il resto, il Porto ha vinto 2-1 in trasferta contro lo Stoccarda e dovrà difendere il vantaggio tra le mura amiche, così come l'Aston Villa (che ha sconfitto il Lille 1-0) e il Midtjylland (che con lo stesso risultato ha superato il Nottingham Forest ). Panathinaikos, Genk e Ferencvaros, invece, cercheranno di ribaltare la sconfitta dell'andata, ma davanti a loro avranno rispettivamente Betis, Friburgo e Braga, che cercheranno di difendere il risultato maturato nei primi 90 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa al ritorno degli ottavi. Partite, orari e dove vederle

Articoli correlati

Europa League in tv: guida completa all'andata degli ottavi. Partite, orari e dove vederleRoma, 11 marzo 2026 – L'Europa League entra nel vivo: domani si giocherà l'andata degli ottavi di finale e tutti gli occhi sono sul derby italiano...

Europa League in tv: guida completa al ritorno dei playoff. Partite, orari e dove vederleRoma, 25 febbraio 2026 – Domani tornerà l'Europa League, con il ritorno dei playoff.

Approfondimenti e contenuti su Europa League

Temi più discussi: Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Dove vedere Bologna-Roma di Europa League in tv? Sky o Dazn, orario; Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti.

Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'Europa LeagueI giallorossi, dopo l'1-1 dell'andata, ricevono i rossoblù all'Olimpico nella gara di ritorno degli ottavi di finale ... tuttosport.com

Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streamingIl Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3V, 2N), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in tras ... sport.sky.it

Intervenuto in conferenza stampa pre Europa League, Wesley è tornato sull'espulsione che ha lasciato i giallorossi in 10 a Como #Fantacalcio x.com

Intervenuto in conferenza stampa pre Europa League, Wesley è tornato sull'espulsione che ha lasciato i giallorossi in 10 a Como - facebook.com facebook