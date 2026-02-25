Roma, 25 febbraio 2026 – Domani tornerà l'Europa League, con il ritorno dei playoff. Si scoprirà, quindi, quali saranno le squadre che raggiungeranno Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo e Roma agli ottavi di finale. Nelle gare di andata, giocate la settimana scorsa, il Celta Vigo ha vinto in trasferta contro il Paok con un gol di scarto e dovrà cercare di difendere il risultato tra le mura amiche, stesso discorso per il Bologna, che al Dall'Ara ospiterà il Brann. La Dinamo Zagabria, invece, dovrà cercare l'impresa contro il Genk dopo la sconfitta per 3-1 dell'andata. Discorso simile per il Fenerbache, a caccia del miracolo in casa del Nottingham Forest dopo la sconfitta per 3-0 in casa della settimana scorsa, e per il Celtic, reduce dal 4-1 casalingo contro lo Stoccarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa al ritorno dei playoff. Partite, orari e dove vederle

Leggi anche:

Europa League in tv: guida completa all'andata dei playoff. Partite, orari e dove vederle

Conference League in tv: guida completa all'andata dei playoff. Partite, orari e dove vederle

WITEK I HURKACZ SZUKAJ FORMY, KURIOZALNY KALENDARZ WTA. SIDOR I OLEJNICZAK ANALIZUJ

Temi più discussi: Brann-Bologna, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streaming; Dove vedere Brann-Bologna per i playoff di Europa League in tv e streaming; Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis; Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti.

Europa League in tv: guida completa al ritorno dei playoff. Partite, orari e dove vederleRoma, 25 febbraio 2026 – Domani tornerà l'Europa League, con il ritorno dei playoff. Si scoprirà, quindi, quali saranno le squadre che raggiungeranno Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Bra ... sport.quotidiano.net

Sorteggio ottavi Europa League 2025/26: quando, data, orario, dove vederlo, canale tv e diretta streamingIl cammino della UEFA Europa League 2025/26 prosegue: all'orizzonte si stagliano gli ottavi di finale. Dopo gli spareggi per decretare le otto squadre che raggiungono le prime otto classificate nella ... calciomercato.com

Bologna-Brann, le probabili formazioni del playoff di Europa League #SkySport #SkyUEL x.com

Pronti per la gara di ritorno dei playoff di Europa League #BolognaBrann #UEL #WeAreOne - facebook.com facebook