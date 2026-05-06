Europa e mobilità giovanile open day all' Informagiovani per opportunità di studio tirocinio lavoro e volontariato

In occasione della Giornata dell’Europa il 9 maggio, l’Informagiovani di Ancona ha organizzato un pomeriggio di Open Day dedicato alle opportunità di mobilità europea. L'evento mira a informare i giovani sulle possibilità di studio, tirocinio, lavoro e volontariato all’interno dell’Unione Europea, offrendo un’occasione per conoscere le diverse iniziative e programmi disponibili per i giovani che desiderano affrontare esperienze all’estero.

ANCONA - In occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio con iniziative diffuse in tutta Italia dedicate all’unità europea e alle nuove generazioni, l’Informagiovani di Ancona organizza un pomeriggio Open Day dedicato ai temi della mobilità europea. L’appuntamento è in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Servizio civile, open day al Ducale e centinaia di opportunità per i giovani a GenovaL’evento, organizzato dal Comune di Genova in sinergia con gli Enti del Terzo Settore accreditati, nasce con l'obiettivo di mettere in contatto... Leggi anche: Le opportunità di lavoro. Turismo, mobilità e servizi informatici Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dall’Europa a Ferrara in sella alla bicicletta: parte ‘Bike-Up’; Brexit, il ministro britannico per l’Europa: Ecco perché ci avvicineremo sempre di più alla Ue; Europe Direct Trieste – Centro Eurodesk del Comune di Trieste celebra la Settimana europea della gioventù; DiscoverEU 2026: 40.000 pass gratuiti per giovani per esplorare l’Europa in treno. 'Europa e mobilità giovanile, open day Informagiovani Comune di Ancona il 7 maggioEuropa e mobilità giovanile, open day all'informagiovani il 7 maggio. In occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio con iniziative diffuse in tutta Italia dedicate all'unità euro ... ansa.it Torre Annunziata, il Forum dei Giovani protagonista in Europa: in campo a Zadar contro odio e radicalizzazioneIl Forum dei Giovani di Torre Annunziata rafforza il proprio ruolo nel panorama europeo partecipando al progetto Erasmus+ Challenging Radicalization Through Youth Work Empowerment (CRWE), svoltosi a ... lostrillone.tv Sapevate che in Europa c'è l'unico borgo medioevale dove puoi camminare per 1,5 km sopra le sue mura ancora intatte dopo 800 anni https://geopop.it/C64tF - facebook.com facebook Ti sei mai chiesto cosa fa l'Europa per i più giovani Ne parla Claudio Casini ospite di @skuolanet nella puntata di #sapevatelo con uno speciale dedicato alla Giornata dell'Europa che si celebrerà sabato 9 maggio sulla terrazza del Pincio a Roma. : x.com