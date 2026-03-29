Le opportunità di lavoro Turismo mobilità e servizi informatici

La rubrica sulle opportunità di lavoro torna a proporre le offerte attualmente aperte nell’area dell’Empolese Valdelsa e oltre, con focus su settori come turismo, mobilità e servizi informatici. Le aziende stanno cercando nuovi inserimenti e le selezioni sono in corso per diversi ruoli. Questa rubrica fornisce informazioni aggiornate sulle possibilità di impiego disponibili in diverse realtà locali.

Obiettivo occupazione. Torna la nostra rubrica dedicata alle selezioni in corso nell’ Empolese Valdelsa ma non solo. Il gruppo Unipol amplia l’organico in diversi ambiti, non solo nel settore assicurativo ma anche in quelli sanitario, turistico, mobilità e servizi informatici. Complessivamente sono circa 176 le posizioni attualmente disponibili a livello nazionale, con numerose opportunità anche in Toscana. Nel comparto assicurativo, Unipol Assicurazioni è alla ricerca un responsabile commerciale per l’area Toscana, con sedi operative tra Firenze e Pisa. La figura avrà il compito di supportare la rete di agenzie nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, coordinare gli intermediari sul territorio e sviluppare azioni di marketing locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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