Servizio civile open day al Ducale e centinaia di opportunità per i giovani a Genova

Lunedì 30 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, si terrà un open day presso la Sala Dogana di Palazzo Ducale a Genova dedicato al Servizio Civile Universale. L’evento è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni e mira a presentare le numerose opportunità di volontariato e servizio disponibili nella città. Durante l’iniziativa saranno fornite informazioni sui progetti e le modalità di partecipazione.

L’evento, organizzato dal Comune di Genova in sinergia con gli Enti del Terzo Settore accreditati, nasce con l'obiettivo di mettere in contatto diretto i potenziali volontari con i progetti attivi. All'interno dell'Amministrazione comunale sono disponibili 10 posizioni, suddivise tra le sedi del Matitone e di Palazzo Tursi. L’ingresso all’Open Day è libero e senza prenotazione. Per i gruppi organizzati è tuttavia consigliata la registrazione via WhatsApp al numero 342 1035786. Per supporto nella candidatura o ulteriori dettagli, è possibile contattare l'Informagiovani all'indirizzo email: [email protected]. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Servizio civile, open day al Ducale e centinaia di opportunità per i giovani a Genova Articoli correlati Servizio civile per i giovani. Open Day a Gualdo TadinoGUALDO TADINO – Il Comune offre ai giovani del territorio l’opportunità di vivere un’importante esperienza di formazione e di servizio alla comunità... Servizio civile, le opportunità. Incontro per i giovani aspirantiIl coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Ravenna ha organizzato per domani, dalle 16 alle 17. Tutti gli aggiornamenti su Servizio civile Temi più discussi: Servizio civile universale di Anci Umbria: martedì 24 e venerdì 27 due giornate di Open Day; Servizio Civile, all’IPE open day sul progetto Giovani Informati 17; Servizio civile universale, il 30 marzo open day a Palazzo Ducale; Servizio Civile, open day il 30 marzo a Palazzo Ducale. Servizio Civile, all’IPE open day sul progetto Giovani Informati 17Un anno di esperienza concreta, un primo ingresso nel mondo del lavoro e un vantaggio reale nei concorsi pubblici. È la proposta dello IPE che apre le porte ai giovani con il progetto di Servizio Civi ... napolitoday.it Servizio civile universale, open day a palazzo DucaleLunedì dalle 14.30 alle 18.30 ... msn.com Servizio civile universale, open day a palazzo Ducale x.com Servizio Civile Universale - facebook.com facebook