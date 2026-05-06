Eur il laghetto cambia volto | acqua balneabile e gare internazionali entro il 2027

Il Laghetto dell’Eur sta per vivere una trasformazione significativa. Nei prossimi anni, l’area, che finora è stata utilizzata per passeggiate e pedalò, verrà riqualificata per diventare un impianto sportivo all’aperto. L’obiettivo è rendere l’acqua balneabile e ospitare gare di livello internazionale entro il 2027. La modifica coinvolge un intervento di ammodernamento volto a cambiare la funzione dell’area e ad attirare eventi di portata globale.

Un’icona della Roma moderna si prepara a una trasformazione senza precedenti. Il Laghetto dell’Eur, da sempre scenario di passeggiate e pedalò, diventerà nei prossimi anni un vero impianto sportivo a cielo aperto, con acqua balneabile e competizioni di livello internazionale. Un progetto da quasi 8 milioni. Il piano di riqualificazione, guidato da Eur SpA, vale complessivamente 7,9 milioni di euro. L’obiettivo è ambizioso: restituire al bacino condizioni stabili di balneabilità entro la fine del 2027. Una parte consistente delle risorse, circa 3,5 milioni, è già stata utilizzata per studi preliminari, analisi ambientali e progettazione degli interventi.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Eur, il laghetto cambia volto: acqua balneabile e gare internazionali entro il 2027 Notizie correlate Laghetto dell’Eur, l’obiettivo è renderlo balneabile entro il 2027Roma, 5 maggio 2026 – Il laghetto dell’Eur punta a diventare stabilmente balneabile entro la fine del 2027. Eur, il laghetto diventerà un’arena per nuoto e tuffi internazionali? Cosa scoprirai Come verranno puliti i fondali per rendere l'acqua balneabile? Chi finanzierà concretamente l'intero piano di trasformazione del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eur: il Laghetto cambia volto. Acque balneabili e grandi eventi sportivi dal 2027 - Radio Globo; Eur, il laghetto diventa balneabile. Gare di nuoto e tuffi dal 2027; All’Eur si potrà fare il bagno? Il laghetto di Roma cambia volto entro il 2027: somiglierà a una piscina; Da lago a (quasi) piscina: cosa sta succedendo al Laghetto dell’Eur. Eur, il laghetto cambia volto: acqua balneabile e gare internazionali entro il 2027Un’icona della Roma moderna si prepara a una trasformazione senza precedenti. Il Laghetto dell’Eur, da sempre scenario di passeggiate e pedalò, diventerà ... romadailynews.it All’Eur si potrà fare il bagno? Il laghetto di Roma cambia volto entro il 2027: somiglierà a una piscinaIl Laghetto dell’Eur si prepara a cambiare volto con un progetto che punta a trasformare uno degli specchi d’acqua più riconoscibili di Roma in un bacino sempre ... leggo.it Ristorante EUR. Giulio Cercato · Dream Big. Il weekend che stavi cercando esiste Genitori relax Bimbi divertimento non stop Animazione Foresta dinosauri Laboratori bimbi Parchi giochi BBQ fai da te Menu fisso o alla carta Tutto in - facebook.com facebook Roma, pregiudicato scappa all'alt: inseguimento da film all'Eur tra i passanti terrorizzati della Colombo ift.tt/v0xB35i x.com