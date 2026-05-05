Eur il laghetto diventerà un’arena per nuoto e tuffi internazionali

A breve, il laghetto di Eur sarà trasformato in un'arena dedicata a competizioni internazionali di nuoto e tuffi. Sono in corso interventi per pulire i fondali e rendere l'acqua idonea alla balneazione. Il progetto prevede finanziamenti specifici, anche se i dettagli sui finanziatori non sono ancora stati resi noti. La trasformazione coinvolge lavori di rinnovamento e riqualificazione dell'area, che saranno completati nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Come verranno puliti i fondali per rendere l'acqua balneabile?. Chi finanzierà concretamente l'intero piano di trasformazione del bacino?. Perché il laghetto non sarà aperto alla balneazione libera?. Quando inizieranno i lavori di rimozione dei sedimenti accumulati?.? In Breve Piano da 7,9 milioni di euro con 3,5 milioni già destinati alle fasi tecniche.. Acea Infrastructure avvia mappatura e bonifica dei sedimenti su 85.000 metri quadrati.. Interventi di pulizia del fondo profondo 2,60 metri previsti per tutto il 2027.. Il bacino inaugurato nel 1961 ospiterà gare internazionali di nuoto e tuffi.. Entro la fine del 2027 il laghetto dell’Eur diventerà balneabile grazie a un piano da circa 7,9 milioni di euro promosso da Eur SpA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eur, il laghetto diventerà un’arena per nuoto e tuffi internazionali Notizie correlate Eur, sport acquatici nel laghetto: piano da 7,9 milioni per il 2027? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi controlli sulla balneabilità del laghetto? Cosa cambierà per chi frequenta quotidianamente il parco... Roma, ciliegi in fiore al Laghetto dell’Eur: quando andareA Roma c’è un luogo nel quale la primavera si annuncia con uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo: è il Laghetto dell’Eur, dove ogni anno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eur, il laghetto diventa balneabile. Gare di nuoto e tuffi dal 2027; Da lago a (quasi) piscina: cosa sta succedendo al Laghetto dell’Eur; Eur: il Laghetto cambia volto. Acque balneabili e grandi eventi sportivi dal 2027 - Radio Globo; Formiche tra i contenitori del gelato. Chiuso il bar al laghetto dell'Eur, quando potrà riaprire. Il laghetto dell’Eur diventerà balneabile: ospiterà gare di nuoto e tuffi (grazie a un maxi intervento di bonifica)Roma punta a rendere il Laghetto dell’Eur balneabile entro il 2027 facendolo diventare uno spazio per competizioni sportive internazionali. greenme.it All’Eur si potrà fare il bagno? Il laghetto di Roma cambia volto entro il 2027: somiglierà a una piscinaIl Laghetto dell’Eur si prepara a cambiare volto con un progetto che punta a trasformare uno degli specchi d’acqua più riconoscibili di Roma in un bacino sempre ... leggo.it Fuga ad alta tensione per le strade dell’EUR: nell’auto rubata un kit completo di dispositivi per inibire gli allarmi https://canaledieci.it/2026/05/05/fuga-ad-alta-tensione-per-le-strade-delleur-nellauto-rubata-arnesi-da-scasso-e-dispositivi-tecnologici-per-inibire-g - facebook.com facebook