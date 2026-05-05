Laghetto dell’Eur l’obiettivo è renderlo balneabile entro il 2027

Il laghetto dell’Eur ha l’obiettivo di diventare balneabile in modo permanente entro la fine del 2027. È stato annunciato che entro questa data si prevede di realizzare interventi per rendere l’acqua sicura e accessibile ai nuotatori. La decisione arriva in risposta alle richieste di miglioramento delle condizioni del laghetto, che attualmente non è aperto alla balneazione tutto l’anno.

Roma, 5 maggio 2026 – Il laghetto dell’Eur punta a diventare stabilmente balneabile entro la fine del 2027. Non ancora una certezza operativa, perché serviranno controlli e autorizzazioni sanitarie e ambientali, ma un obiettivo dichiarato nell’ambito del progetto di riqualificazione del bacino artificiale del quartiere romano. Secondo quanto riportato da Repubblica Roma, il piano prevede un investimento complessivo di 7,9 milioni di euro, di cui 3,5 milioni destinati ad analisi, studi e rimozione dei sedimenti. I lavori, avviati nell’ambito del percorso di restyling dell’area, procederebbero con qualche mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia fissata nel 2023.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Eur, sport acquatici nel laghetto: piano da 7,9 milioni per il 2027? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi controlli sulla balneabilità del laghetto? Cosa cambierà per chi frequenta quotidianamente il parco... Roma, ciliegi in fiore al Laghetto dell’Eur: quando andareA Roma c’è un luogo nel quale la primavera si annuncia con uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo: è il Laghetto dell’Eur, dove ogni anno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Eur, il laghetto diventa balneabile. Gare di nuoto e tuffi dal 2027; Da lago a (quasi) piscina: cosa sta succedendo al Laghetto dell’Eur; Awards del Serramento 2026: aperte le votazioni per scegliere le eccellenze del settore; A Firenze apre Mario, il listening bar di quartiere che mancava. Ma non chiedete caffè specialty. Il Laghetto dell’Eur diventa balneabile: i tempi e l’utilizzoL'Amministratore Delegato di Eur SpA, Claudio Carserà, ha fissato l'obiettivo: entro la fine del 2027 si prevede il ripristino permanente delle condizioni di balneabilità ... dire.it Il laghetto dell’Eur diventerà balneabile: ospiterà gare di nuoto e tuffi (grazie a un maxi intervento di bonifica)Roma punta a rendere il Laghetto dell’Eur balneabile entro il 2027 facendolo diventare uno spazio per competizioni sportive internazionali. greenme.it Roma, il laghetto dell’Eur diventerà balneabile: gare di nuoto e di tuffi dal 2027 Entro il 2027 il laghetto dell’EUR diventerà balneabile grazie a un progetto da quasi 8 milioni di euro. L’obiettivo è rendere l’acqua pulita e sicura per attività in acqua Prima è - facebook.com facebook