La presidente della Commissione europea ha annunciato la possibilità di rivedere il funzionamento del mercato della CO2, con l’obiettivo di adattarlo alle nuove esigenze. La revisione riguarda principalmente il sistema di scambio di emissioni (Ets), che continua a essere considerato uno strumento efficace, ma necessita di aggiornamenti per rispondere ai cambiamenti recenti. La discussione sulla modifica del mercato entra nel vivo, senza indicare scadenze precise.

Il mercato europeo della CO2 non va rottamato perché rimane uno strumento efficiente. Oggi deve però fare essere adeguato ai tempi che sono cambiati, come del resto si è fatto nel passato in un contesto differente. E’ questo il senso delle parole con cui Ursula von der Leyen ha preso posizione nel dibattito che vede alcuni Stati membri – in primis l’Italia, e poi la pur più cauta Germania – invocare una revisione dell’Emissions Trading System (Ets), e altri, come la Spagna e i nordici, in difesa dell’attuale meccanismo. La presidente della Commissione ha riconosciuto che le preoccupazioni degli industriali sulla perdita di competitività sono fondate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Von der Leyen apre alla revisione del mercato della CO2. Viva la svolta europea sugli Ets. Effetti e realtà

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