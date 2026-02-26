Green Deal Urso contro l’Ets | Sospendiamolo è come una tassa Come funziona il sistema di quote di CO2 e perché l’Italia vuole cambiarlo

Il governo italiano ha manifestato forti critiche al sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea, noto come Ets, ritenendolo simile a una tassa e chiedendo una sospensione. La questione riguarda le modalità con cui vengono gestite le quote di CO2 e le implicazioni per le politiche ambientali nazionali, con l’obiettivo di ottenere modifiche che rispondano alle esigenze del paese.

È sull’Ets – il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea – che si concentra l’ultima crociata anti Green Deal del governo italiano. All’indomani dell’ultimo vertice dei Paesi “Amici dell’industria” andato in scena a Bruxelles, il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’intenzione di chiedere alla Commissione europea la sospensione del meccanismo, fino a quanto non sarà riformato: «Il sistema Ets dell’Ue è un’ulteriore tassa a carico delle imprese europee, che incide sui costi e ne limita la competitività. Chiederemo alla Commissione europea la sospensione fino a una sua profonda revisione che intervenga sui parametri di riferimento delle emissioni e sui meccanismi di assegnazione delle quote». 🔗 Leggi su Open.online

