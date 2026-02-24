Sanremo parte con omaggio a Pippo Baudo

Pippo Baudo ha aperto la 76ª edizione del Festival di Sanremo, innescando un omaggio che ha emozionato il pubblico. La serata è iniziata con la sua voce che annunciava, accompagnata dal classico jingle “Perché Sanremo è Sanremo”. La scelta di ricordarlo ha richiamato l’attenzione sul ruolo storico del conduttore nel festival. Sul palco dell’Ariston, si sono susseguite immagini e parole che hanno celebrato la sua lunga carriera. La serata prosegue con le esibizioni in programma.

Sanremo 2026, omaggio a Peppe Vessicchio: l'indimenticabile maestroIl Festival di Sanremo 2026 omaggia Peppe Vessicchio. Nel corso della prima serata, Carlo Conti ricorderà il direttore d'orchestra e arrangiatore scomparso lo scorso 8 novembre all'età di 69 anni ... adnkronos.com

Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politici che si intromettono nel Festival: «Baudo ogni tanto diceva x.com