Sanremo apre con omaggio a Pippo Baudo

Pippo Baudo è stato ricordato durante l'apertura della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che ha iniziato con un omaggio musicale. La serata si è aperta con le parole di Baudo e il suo classico jingle “Perché Sanremo è Sanremo”, trasmesso al buio. La scelta di mettere in risalto questa figura ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Il palco dell’Ariston si prepara ora a ospitare le esibizioni della prima serata.

Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politici che si intromettono nel Festival: «Baudo ogni tanto diceva x.com