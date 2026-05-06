Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 6 maggio 2026
Stasera, alle 20:30, si tiene l’estrazione del gioco VinciCasa. I partecipanti devono indovinare cinque numeri su quaranta per vincere una casa. La lotteria si svolge regolarmente ogni mercoledì, e i numeri estratti vengono comunicati subito dopo l’estrazione. Questo concorso permette di tentare la fortuna con una modalità semplice, puntando sui numeri scelti dai giocatori.
Estrazione VinciCasa oggi 6 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 5 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 4 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 3 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 2 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 1 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 6 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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