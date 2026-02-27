Clan dei Casalesi sequestrato patrimonio da più di 2 milioni di euro a 51enne di San Cipriano

Un patrimonio di oltre 2 milioni di euro è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a un uomo di 51 anni di San Cipriano d’Aversa, coinvolto nel settore delle costruzioni. Il sequestro riguarda beni e attività riconducibili all'imprenditore, che operava nel settore edile e dei lavori stradali. La misura si inserisce nelle attività di contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore economico.

Un patrimonio da oltre 2,2 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli a un imprenditore 51enne originario di San Cipriano d’Aversa, attivo nel settore della fornitura di calcestruzzo e dei lavori edili e stradali. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O., su delega della Procura della Repubblica, in attuazione di un decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il sequestro riguarda un articolato insieme di beni mobili e immobili. Nel dettaglio,... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

