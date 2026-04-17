Un uomo di 51 anni, condannato a 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia, è stato recentemente scarcerato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione è stata presa dal magistrato, che ha accolto le argomentazioni dell’avvocato difensore. La scarcerazione avviene in seguito a una pronuncia giudiziaria che ha considerato le tesi presentate in aula.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Magistrato di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato D. D. L., 51 anni domiciliato in Airola e originario di Santa Maria a Vico, detenuto presso il carcere di Arienzo. D. D. L. era stato condannato in via definiva alla pena di anni 4 e mesi 8, assistito dal altro avvocato, per il reato di malatrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza dei minorenni, aggravante che rendeva ostativa la pena impedendo la concessione di qualsiasi beneficio. Oggi Il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato D.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Era stato condannato alla pena di 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia: 51enne scarcerato

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