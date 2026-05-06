estate una lunga stagione e tanti eventi

La stagione estiva a Terricciola sta per iniziare, con un calendario di eventi promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni locali. Gli appuntamenti si svolgeranno all'aperto, coinvolgendo diversi aspetti della cultura, dello spettacolo, dell’enogastronomia e delle tradizioni popolari. Il programma si svolgerà nel territorio cittadino, offrendo una serie di iniziative distribuite nel corso dei mesi estivi.

La lunga estate di Terricciola sta per cominciare. Il cartellone degli eventi - promosso dal Comune di Terricciola in sinergia con le associazioni locali - trasforma il territorio in un vero palcoscenico a cielo aperto, intrecciando cultura, spettacolo, enogastronomia e tradizioni popolari. Ad aprire ufficialmente l’estate terricciolese è uno degli eventi più amati e identitari del territorio, la 42esima Festa della Fragola, in programma per due fine settimana consecutivi, sabato 9 e domenica 10 maggio e sabato 16 e domenica 17 maggio. Due weekend all’insegna della convivialità, con serate animate da musica e dj set il sabato e intere giornate di festa la domenica, tra spettacoli, stand gastronomici e iniziative per tutte le età.🔗 Leggi su Lanazione.it

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