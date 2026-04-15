Calciomercato Juve tanti top nel mirino della dirigenza per rafforzare la rosa in estate La lunga lista sul taccuino

La Juventus sta pianificando il mercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La dirigenza ha messo nel mirino diversi calciatori considerati di alto livello, con l’intento di migliorare le performance della squadra. La lista degli obiettivi include diversi profili di spicco, pronti a essere valutati per eventuali acquisti. La sessione di mercato estiva sarà decisiva per definire le strategie di rafforzamento della formazione.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, tanti top nel mirino della dirigenza bianconera per rafforzare la rosa durante la sessione estiva. Ecco la lunga lista. La Juve ha tracciato la rotta per il prossimo mercato: meno scommesse e più profili di caratura internazionale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società punta a costruire un gruppo pronto a vincere subito, integrando la solidità ritrovata con elementi di personalità. Parallelamente, prosegue la valorizzazione dei giovani, con Licina pronto al salto dalla Next Gen. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Per la mediana, il nome caldo è Pierre-Emile Højbjerg. Con un costo di circa 15 milioni di euro, il danese rappresenta la spalla ideale per Manuel Locatelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tanti top nel mirino della dirigenza per rafforzare la rosa in estate. La lunga lista sul taccuino DAL MERCATO PRESENTE AL FUTURO DELLA JUVENTUS Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuinoCalciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola... Beto alla Juve, c’è anche lui sul taccuino della dirigenza bianconera per rafforzare l’attacco. Cosa filtra sulla possibile trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Temi più discussi: Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Calciomercato Juventus, tre top nel mirino per Spalletti; Di Gregorio, il rigore parato non cambia il suo destino: in estate lascerà la Juve; Juve, idea a centrocampo: Spalletti vuole Lobotka. Ma De Laurentiis fa muro. Calciomercato Juventus: due nomi importanti per il centrocampoLa Juventus è già attiva sul mercato per ristrutturare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. I bianconeri valutano innesti di spessore internazionale per colmare il divario ... fantacalcio.it Calciomercato Juventus news | Dusan Vlahovic, il rinnovo è sempre più vicino! (oggi 25 marzo 2026)C’è una constatazione forse banale ma certamente essenziale alla base di questo ritorno di fiamma per il calciomercato Juventus fra la società bianconera e l’attaccante serbo: Dusan Vlahovic nel ... ilsussidiario.net #Oppini boccia il calciomercato della #Juve La sua analisi - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com