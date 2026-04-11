Roma dal mercato alla gestione dello spogliatoio | tutti i nodi di una crisi lunga una stagione

A Roma, la stagione sportiva si è caratterizzata da tensioni crescenti che hanno coinvolto diversi aspetti della squadra. Dall’inizio dell’estate si sono registrate tensioni tra i membri del club, accompagnate da acquisti non conclusi e polemiche pubbliche. Nei mesi successivi, sono emersi contrasti tra gli staff e i giocatori, contribuendo a una serie di difficoltà che si sono protratte fino alla fine della stagione.

Una crisi non si consuma in un giorno e non dipende solo dai risultati. Quella tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri arriva da lontano, se di lontano si può parlare nell’arco di una stagione. Due grandi totem del nostro calcio oggi convivono con difficoltà in una Trigoria che ha vissuto liti, sfuriate, malumori e divergenze. Sul mercato, ma non solo. L’idillio è durato un mese, o poco più. Da quando quel 29 maggio Ranieri e Gasperini si incontrarono in un ristorante a Firenze per disegnare la Roma del futuro. Un incontro al quale era presente anche Ghisolfi, poche settimane prima del suo addio e dell’arrivo di Massara. Una scelta di Ranieri, la prima che ha portato alla crisi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, dal mercato alla gestione dello spogliatoio: tutti i nodi di una crisi lunga una stagione Bossi e Salvini, la lunga distanza: dal gelo al “ciao capo” che chiude una stagionePer oltre un decennio si sono osservati da lontano, spesso con diffidenza, talvolta con fastidio aperto, quasi sempre con quella freddezza che nella... NAStartUp, una storia lunga 12 anni: giovedì 29 alla libreria IoCiSto l’ultimo StartUpLab della stagioneRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.