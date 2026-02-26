Sicurezza in centro storico | dall' illuminazione al decoro passando per il drop-in di cosa si è parlato in Prefettura

Nel corso del confronto è emersa la necessità di superare l'approccio basato sulla repressione, a favore di un modello che coinvolga istituzioni, forze di polizia, operatori economici, associazioni e cittadini Il rilancio del centro storico passa attraverso la sua sicurezza, e proprio quest'ultimo aspetto è stato affrontato nell'ambito di un tavolo in Prefettura mercoledì mattina. Alla riunione, presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco, hanno partecipato le forze dell'ordine, gli assessori del Comune, la Soprintendenza, la Camera di Commercio, le associazioni dei commercianti, i Civ, i comitati di quartiere e la curia arcivescovile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lavori in corso Garibaldi, Daniele Silvetti: «Illuminazione e arredo cambieranno il decoro del centro» (VIDEO)ANCONA - Si è svolto stamattina, giovedì 29 gennaio 2026, il sopralluogo al cantiere di corso Garibaldi da parte del sindaco di Ancona Daniele...

'A colazione col sindaco', si è parlato di centro storico ma anche di periferie: Confersercenti ha incontrato Lattuca"Il confronto, aperto e costruttivo, ha affrontato numerosi temi centrali per il futuro della città di Cesena, con particolare attenzione allo...

Temi più discussi: Sicurezza, presentato il nuovo Piano per la sicurezza urbana 2026: più prossimità, controllo delle periferie e trasporti protetti; Sicurezza in centro storico e in altri quartieri, il piano del Comune per Genova. Salis: Vigilanza rafforzat…; Nuovo piano di sicurezza urbana a Genova, 12 agenti di quartiere per il centro storico; Sicurezza, il nuovo piano del Comune: più controlli nelle aree critiche, nuovo servizio di prossimità nel centro storico.

Sicurezza in centro storico: dall'illuminazione al decoro passando per il drop-in, di cosa si è parlato in PrefetturaNel corso del confronto è emersa la necessità di superare l'approccio basato sulla repressione, a favore di un modello che coinvolga istituzioni, forze di polizia, operatori economici, associazioni e ... genovatoday.it

Tavolo in Prefettura sul centro storico: dal Comune strategia multilivello, per il sindacato di polizia solo uno spot mediaticoUn vertice in Prefettura per il centro storico, con la giunta comunale al gran completo e un messaggio chiaro: l’amministrazione c’è, è in prima linea, ma serve uno sforzo corale tra tutti gli attori. primocanale.it

La sicurezza a Cagliari e nel centro storico: “Questa sconosciuta”. Siringa nel braccio in pieno giorno, davanti a tutti, “dove passano anche i bimbi per andare a scuola”. Nuovo appello da parte dei residenti rivolto alle istituzioni: “Non possiamo vivere sempre g - facebook.com facebook

“Genova più sicura”: Piano Sicurezza Urbana 2026 Nel Centro Storico parte “Prossimità e Comunità”, con estensione prevista in città. Potenziati i servizi e il nucleo anti degrado in centro, Sampierdarena e nelle aree segnalate dai Municipi. smart.comun x.com