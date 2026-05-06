Est Milano | 46 comuni si mobilitano con 52 eventi di pulizia

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, 46 comuni dell’Est Milano si sono uniti per promuovere la pulizia del territorio attraverso 52 eventi dedicati alla raccolta dei rifiuti. Questi appuntamenti coinvolgono residenti e associazioni locali, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto delle aree pubbliche. Al termine delle iniziative, verranno consegnati premi alle comunità che avranno mantenuto il territorio più pulito.

? Cosa scoprirai Come cambierà il decoro urbano nei 46 comuni coinvolti?. Chi riceverà il premio per il territorio più pulito?. Come lavoreranno insieme i dipendenti DHL e gli studenti?. Perché la sfida tra amministrazioni punta alla coesione sociale?.? In Breve L'8 maggio dipendenti Dhl e studenti di Cernusco puliranno Pozzuolo Martesana.. Cem fornirà kit con guanti e sacchi per mille partecipanti coinvolti.. I comuni più attivi riceveranno un premio il 7 giugno in Cascina.. Dieci associazioni diverse integrano il progetto We Plogging nel tessuto sociale.. Sabato e domenica questo fine settimana 46 Comuni dell’Est Milano si preparano a partecipare a un’iniziativa di pulizia collettiva che coinvolge 52 eventi diffusi tra parchi, sentieri e strade locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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