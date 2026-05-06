Est Milano | 46 comuni si mobilitano con 52 eventi di pulizia

In Lombardia, 46 comuni dell’Est Milano si sono uniti per promuovere la pulizia del territorio attraverso 52 eventi dedicati alla raccolta dei rifiuti. Questi appuntamenti coinvolgono residenti e associazioni locali, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto delle aree pubbliche. Al termine delle iniziative, verranno consegnati premi alle comunità che avranno mantenuto il territorio più pulito.

? Cosa scoprirai Come cambierà il decoro urbano nei 46 comuni coinvolti?. Chi riceverà il premio per il territorio più pulito?. Come lavoreranno insieme i dipendenti DHL e gli studenti?. Perché la sfida tra amministrazioni punta alla coesione sociale?.? In Breve L'8 maggio dipendenti Dhl e studenti di Cernusco puliranno Pozzuolo Martesana.. Cem fornirà kit con guanti e sacchi per mille partecipanti coinvolti.. I comuni più attivi riceveranno un premio il 7 giugno in Cascina.. Dieci associazioni diverse integrano il progetto We Plogging nel tessuto sociale.. Sabato e domenica questo fine settimana 46 Comuni dell’Est Milano si preparano a partecipare a un’iniziativa di pulizia collettiva che coinvolge 52 eventi diffusi tra parchi, sentieri e strade locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Est Milano: 46 comuni si mobilitano con 52 eventi di pulizia Notizie correlate Affluenza referendum giustizia record al 46,1 % alle 23, in testa Emilia Romagna col 52,26%, Toscana 52,49% e Lombardia 51,83%Seggi riaperti di nuovo oggi, dalle 7 alle 15 L’affluenza al referendum sulla giustizia cresce fino a sfiorare il 44% e segna un dato significativo... Maggio Metropolitano: decima edizione, con spettacoli ed eventi gratuiti. Il calendario con gli eventi nei comuniDieci anni di chilometri percorsi, di note diffuse tra piazze, chiese e teatri di provincia, ma anche nei cortili, nelle biblioteche, nei cinema e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Weekend di Cammina e raccogli. Un premio ai Comuni più attivi; No WeBuild Day: la protesta parte (anche) dalla Brianza; Weekend di Cammina e raccogli Un premio ai Comuni più attivi. Scania Milano Est: c’è tutto un mondo intorno al camion parte 6 - facebook.com facebook