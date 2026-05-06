Esseri Umani il format di Mario Artiaco approda in teatro | mercoledì 13 a Pozzuoli

Mercoledì 13 maggio alle 21 si terrà a Pozzuoli, nella Sala Molière dell’Art Garage, lo spettacolo teatrale “Esseri Umani”. Il format, ideato e condotto da un autore napoletano noto per il suo lavoro come scrittore, educatore, mental coach e attivista, approda per la prima volta in teatro. L’evento si svolgerà nel Parco Bagnara 21 e vedrà la partecipazione di questa figura impegnata nel mondo della cultura e del sociale.

Mercoledì 13 maggio alle ore 21, a Pozzuoli, nella Sala Molière dell’Art Garage (Parco Bagnara 21), andrà in scena “Esseri Umani”, il format ideato e condotto da Mario Artiaco, scrittore, educatore, mental coach, accompagnatore di anime e attivista napoletano. “Esseri Umani” è molto più di uno spettacolo: è una serie di incontri nata da un podcast che mette al centro storie vere, intense e spesso scomode. Attraverso interviste profonde e autentiche, Artiaco dà voce a persone che hanno vissuto esperienze straordinarie di dolore, riscatto e impegno civile, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione su temi urgenti e universali. Tra i temi...🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Al via “Punti di Vista – Dibattiti a Teatro”. Si inizia con Don Aldo Bonaiuto e la tratta degli esseri umaniScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) SIROLO – Prenderà il...

Leggi anche: Trafficante di esseri umani arrestato in Bergamasca

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Esseri Umani il format ideato e condotto da Mario Artiaco va in scena alla sala Moliere di Pozzuoli; Esseri Umani è il format ideato e condotto da Mario Artiaco; Bella ciao. Che vuol dire essere umano; ChatGPT vuole scrivere più come un essere umano e meno come un'IA: ecco i template.

SPETTACOLI - Esseri Umani, il format ideato e condotto da Mario Artiaco mercoledì 13 maggio alla Sala Molière dell’Art GarageMercoledì 13 maggio alle ore 21:00, a Pozzuoli, presso la Sala Molière dell’Art Garage (Parco Bagnara 21), andrà in scena Esseri Umani, il format ideato e condotto da Mario Artiaco, scrittore, educa ... napolimagazine.com

Difesa dei confini, lotta ai trafficanti di esseri umani, cooperazione con le nazioni d’origine e centri in Albania: la strategia del Presidente Meloni ha ribaltato il modello della sinistra dell’accoglienza senza regole. Grazie alla determinazione del Governo italiano - facebook.com facebook

Difesa dei confini, lotta ai trafficanti di esseri umani, cooperazione con le nazioni d’origine e centri in Albania: la strategia del Presidente Meloni ha ribaltato il modello della sinistra dell’accoglienza senza regole. Grazie alla determinazione del Governo italiano x.com