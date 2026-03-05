Trafficante di esseri umani arrestato in Bergamasca

Un cittadino pakistano di 37 anni è stato arrestato mercoledì pomeriggio in provincia di Bergamo dalla Polizia di Stato. L'uomo è destinatario di un mandato di arresto internazionale con l'accusa di traffico di esseri umani. L'arresto è avvenuto durante un'operazione condotta dalle forze dell'ordine nella zona bergamasca. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire i dettagli dell'inchiesta.

Bergamo. L’accusa è molto grave: traffico di esseri umani. Un cittadino pakistano di 37 anni, destinatario di un mandato di arresto internazionale, è stato arrestato mercoledì pomeriggio, 4 marzo, in provincia di Bergamo dalla Polizia di Stato. L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, è stato individuato al termine di un’attività investigativa avviata dopo una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La comunicazione ha permesso agli agenti di avviare ricerche mirate sul territorio per rintracciare il sospettato. Al termine delle indagini, gli operatori della Squadra Mobile sono riusciti a localizzarlo in provincia di Bergamo e a eseguire l’arresto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

