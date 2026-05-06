' essere oceano' | al via con ' Luce' il programma culturale del Museo del Mare di Bari - MuMaB

È stato presentato stamattina sul Molo Sant’Antonio essere oceano - Pratiche di partecipazione more-than-human, il programma che, da maggio a dicembre, accompagnerà la realizzazione del nascente Museo del Mare di Bari, MuMaB, sul molo Sant’Antonio.Promosso dal Comune di Bari in collaborazione con.🔗 Leggi su Baritoday.it

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