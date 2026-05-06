A partire dai primi di novembre 2026, Claude Sarrailh entrerà a far parte dell’azienda in qualità di Amministratore Delegato e direttore generale. La nomina è stata annunciata dall’azienda stessa, senza ulteriori dettagli sulle modalità o i motivi alla base della scelta. Sarrailh prenderà il posto del precedente dirigente, con un incarico che avrà durata a partire dal prossimo mese. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali aziendali.

A partire dai primi di novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Esselunga, mentre Gabriele Villa, attuale Dg e figura storica dell’azienda, dopo un lungo percorso in azienda contraddistinto da un contributo significativo e da una lunga e rilevante esperienza che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, lascerà l’azienda in vista del pensionamento. Lo comunica la società in una nota. Marina Caprotti, Presidente Esecutivo di Esselunga ha dichiarato: “Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre, si apre una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esselunga, Claude Sarrailh sarà il nuovo Ad e direttore generale

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