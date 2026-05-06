Esselunga cambia vertice | Claude Sarrailh succede a Gabriele Villa

Esselunga ha annunciato il cambio al vertice con la nomina di Claude Sarrailh come nuovo amministratore delegato, che sostituisce Gabriele Villa. La decisione è stata comunicata recentemente dall’azienda, senza indicare i motivi di questa scelta. Sarrailh vanta un’esperienza internazionale e ha lavorato in altre realtà del settore. La presidenza rimane nelle mani di Marina Caprotti, che ha deciso di affidare la guida a un manager esterno alla famiglia.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'esperienza internazionale di Sarrailh la gestione dei margini?. Perché Marina Caprotti ha scelto un manager esterno alla famiglia?. Quali impatti avrà la nuova strategia digitale sulla logistica Esselunga?. Come verrà gestito il debito dopo il recente rifinanziamento bancario?.? In Breve Ebitda 2025 cresciuto del 27,1% con ricavi a 9,532 miliardi di euro.. Leva finanziaria scesa da 2,9 a 2,2 dopo rifinanziamento da 2,2 miliardi.. Marina Caprotti e Giuliana Albera detengono il 30% del capitale societario.. Sarrailh sostituisce Villa nei primi giorni di novembre 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esselunga cambia vertice: Claude Sarrailh succede a Gabriele Villa Notizie correlate Leggi anche: Cambio al vertice dell'Anm: Tango succede a Parodi Cambio al vertice Uil Pensionati Emilia-Romagna: Brandino succede a BenazziPer acclamazione e alla presenza del segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, Daniela Brandino è stata eletta segretaria Uil Pensionati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Esselunga, cambio al vertice: Claude Sarrailh sarà il nuovo Amministratore Delegato. Esselunga cambia guida: Claude Sarrailh nuovo ad e direttore generale. Chi è il nuovo managerDal novembre 2026, l’attuale ceo di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia, prenderà il timone del gruppo. Esce di scena lo storico direttore generale Gabriele Villa. Marina Caprotti: «A 10 anni da mor ... milanofinanza.it Esselunga, cambio al vertice: Claude Sarrailh sarà il nuovo Amministratore DelegatoIl manager francese assumerà anche l’incarico di Direttore Generale dai primi di novembre 2026 A partire dai primi di novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di Amministratore Delegato e Dire ... italiafruit.net