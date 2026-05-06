Una barista autodidatta di Falconara ha raggiunto la finale nazionale di un concorso dedicato all'espresso italiano. Ha superato numerosi esperti provenienti da diverse città italiane, dimostrando abilità nel preparare il caffè. La competizione si terrà a Faenza, dove Simona dovrà affrontare prove tecniche che testeranno le sue capacità di estrazione, temperatura e gestione della macchina da caffè. La sfida coinvolge anche la perfezione nella presentazione e nel gusto della bevanda.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un'autodidatta a battere decine di esperti bolognesi?. Quali sono le sfide tecniche che Simona affronterà a Faenza?. Chi sono gli altri tre finalisti che sfideranno la marchigiana?. Perché questo successo rappresenta un cambiamento per il bar di Falconara?.? In Breve Simona Cerquetella lavora presso il reparto bar di LaMou Dolcelab a Falconara.. Finalisti nazionali sono Lorenzo Minelli, Alessio Sipala e Ronny Sacco.. La finale nazionale si terrà a Faenza presso Mokador il 17 e 18 giugno.. La barista ha maturato competenze tecniche in modo autodidatta negli ultimi tre anni.. Simona Cerquetella ha conquistato il primato nelle selezioni regionali dell’Espresso Italiano Champion il 30 aprile a Osteria Grande, sbarcando così tra i finalisti nazionali del concorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Espresso Italiano: la barista di Falconara vola in finale nazionale

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