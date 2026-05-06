Espresso Italiano Champion nel campionato nazionale dei migliori baristi Falconara in finale con Simona Cerquetella

Simona Cerquetella, barista di Falconara Marittima, è arrivata in finale nel campionato nazionale Espresso Italiano Champion dopo aver superato le selezioni regionali. La competizione mette a confronto i migliori professionisti del settore in prove che valutano qualità e abilità nella preparazione del caffè. La finale si svolgerà tra i partecipanti scelti a livello nazionale, tra cui anche Cerquetella.

FALCONARA MARITTIMA - Simona Cerquetella, di Falconara Marittima, ha superato le selezioni regionali e vola tra i finalisti dell’Espresso Italiano Champion, il campionato nazionale che vede sfidarsi i migliori baristi in prove di qualità e abilità. La giovane marchigiana è risultata infatti la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Campionato italiano costruttori, Garage 0586 trionfa all'Expo di Pisa: ora la finale nazionale

Leggi anche: Falconara torna a essere capitale del beach volley, dal 12 al 14 giugno ospiterà il Campionato Italiano

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Espresso Italiano Champion, Alessio Sipala è il secondo finalista; Ronny Sacco è il miglior barista alla terza tappa delle selezioni dell’Espresso Italiano Champion; Espresso Italiano Champion, Ronny Sacco è il terzo finalista per le finalissime di Faenza; Archivi tag: Michele Cannone.

Giovedì 30 aprile, presso l’aula del Laboratorio dell’Espresso di Filicori Zecchini a Osteria Grande, si è svolta un’emozionante semifinale di Espresso Italiano Champion, la competizione organizzata dall’Istituto Espresso Italiano @istitutoespressoitaliano che d - facebook.com facebook