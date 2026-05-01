Chimica | lo studente di Latina vola alla finale nazionale

Uno studente del liceo di Latina si è qualificato per la finale nazionale di chimica, che si svolgerà a Firenze. Federico Santoro, frequentante del San Benedetto, ha superato le prove e si prepara a rappresentare la sua scuola in questa fase. I quattro finalisti si sfideranno in una competizione internazionale in Uzbekistan, prevista per luglio.

? Cosa sapere Federico Santoro del San Benedetto di Latina accede alla finale nazionale a Firenze.. I quattro migliori finalisti disputeranno la competizione internazionale in Uzbekistan a luglio.. Federico Santoro, studente della classe 2A Tc del San Benedetto di Latina, ha ottenuto la qualificazione per la fase nazionale dei Giochi di Chimica 2026 prevista a Firenze il 7 e l’8 maggio. Il percorso che ha portato il giovane talento del San Benedetto alla vetta regionale è stato caratterizzato da una selezione rigorosa. Dopo aver superato le prove interne all’istituto scolastico, Santoro ha dovuto confrontarsi con la competizione delle selezioni regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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