Campionato italiano costruttori Garage 0586 trionfa all' Expo di Pisa | ora la finale nazionale
Durante l’Expo Motori di Pisa, il team di 0586 Garage, officina di Livorno specializzata in Harley-Davidson, ha vinto la tappa del campionato italiano costruttori. La vittoria consente alla squadra di accedere alla finale nazionale, che si terrà prossimamente. La competizione ha visto la partecipazione di diversi team provenienti da varie regioni italiane, tutti impegnati nella creazione di moto personalizzate.
Il mondo del custom italiano parla livornese. Il team di 0586 Garage, officina specializzata Harley-Davidson situata in via dei Condotti Vecchi, ha conquistato il gradino più alto del podio nella tappa del campionato italiano costruttori svoltasi durante l’Expo Motori di Pisa. La loro creazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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