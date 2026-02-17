Falconara torna a essere capitale del beach volley dal 12 al 14 giugno ospiterà il Campionato Italiano

Falconara torna sotto i riflettori del beach volley, dopo che la Federazione Italiana Pallavolo ha scelto la città come sede di apertura del Campionato Italiano Assoluto 2026. Dal 12 al 14 giugno, la spiaggia di Falconara Marittima ospiterà la prima tappa del torneo, attirando atleti da tutta Italia. La decisione arriva dopo mesi di preparativi e organizzazione, con l’obiettivo di rilanciare lo sport sulla riviera marchigiana.

FALCONARA - Il grande beach volley nazionale riparte da Falconara. Il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Pallavolo ha ufficialmente approvato il calendario del Campionato Italiano Assoluto 2026, assegnando alla spiaggia di Falconara Marittima la tappa inaugurale in programma dal 12 al 14 giugno 2026. Un riconoscimento prestigioso che premia la storia e la vocazione sportiva della nostra città che sin dagli anni ’80 e ’90 è stata una delle culle del volley e del beach volley regionale. Falconara torna cosi protagonista nel circuito tricolore. La candidatura, sostenuta con determinazione dall’amministrazione comunale e promossa tecnicamente dalla Asd King of the Beach, ha convinto i vertici federali grazie alla solidità del progetto organizzativo e alla naturale predisposizione del territorio ad accogliere eventi di alto profilo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il campionato italiano di beach volley a Falconara si avvicina, con un sopralluogo positivo sulla spiaggia di via Goito.

