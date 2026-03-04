Fuori le armi dall' Ateneo | annullato l' evento con Leonardo all' Università di Salerno

L'evento previsto all'Università di Salerno con la partecipazione di Leonardo S.p.A. il 4 e 5 marzo è stato cancellato. La decisione di annullare l'iniziativa riguarda la presenza dell'azienda all'interno dell'ateneo, impedendo lo svolgimento delle date stabilite. La comunicazione ufficiale ha confermato che l'appuntamento non si terrà come previsto nelle giornate indicate.

L'incontro con l'azienda previsto all'Università per il 4 e 5 marzo non si farà. Il collettivo Link Fisciano rivendica il risultato della protesta: "L'università deve rimanere libera dagli interessi dell'industria bellica". Il 5 marzo nuova mobilitazione contro le politiche di riarmo Niente da fare per l'evento che avrebbe dovuto ospitare Leonardo S.p.A. all'Università degli Studi di Salerno nelle giornate del 4 e 5 marzo: l'incontro è stato ufficialmente annullato. A darne notizia è l'associazione studentesca Link Fisciano, che in un comunicato rivendica il blocco dell'iniziativa considerandolo "un risultato importante della mobilitazione e della pressione promosse dalla comunità studentesca e universitaria in tutte le sue componenti". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Università di Salerno: Terza Missione, un ponte tra l’Ateneo e il territorioLa nuova vision strategica dell’Ateneo: un network tra ricerca, start-up, aziende e istituzioni al servizio della società e dell’imprenditoria...

"Lasciatemi morire in pace", l'evento con i medici del Monaldi annullato dopo le polemicheCome sempre più spesso accade, la polemica è scattata sui social e a poco a poco è montata fino a diventare un'onda di indignazione.