Esplosione nella notte banditi con il gas fanno saltare in aria il postamat

Nella notte, a Valcanneto, frazione del comune di Cerveteri, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato lo sportello del Postamat di largo Arrigo Boito. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi sarebbero entrati in azione utilizzando del gas per far saltare in aria la macchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

Esplosione nella notte a Valcanneto, frazione del comune di Cerveteri, dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello del Postamat di largo Arrigo Boito. Un boato che ha svegliato i residenti e che è avvenuto alle 3:30 di mercoledì 6 maggio.Esplosione nella notte: assalto al postamatI malviventi.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Bomba nella notte a Ordona: banditi fanno saltare in aria l'Atm dell'ufficio postaleA pochissimo tempo dal ripristino per un precedente attacco, salta in aria lo sportello degli uffici postali di Ordona. Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingentiNella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fanno saltare il bancomat: il boato di notte e la fuga, al setaccio le telecamere; Assalto esplosivo al bancomat della piazza: i malviventi fuggono a mani vuote - BresciaToday; Monterotondo – Assalto al bancomat: vetrina sfondata ed esplosione nella notte; Furti, fatto scoppiare bancomat delle Poste vicino a Monsummano. Banditi scatenati nella notte, assalti da film presso tre bancomat nel NapoletanoGli assalti sono avvenuti tra Marigliano, Bacoli e Monte di Procida. Nel primo caso, dopo una tripla esplosione che ha svegliato la popolazione residente lungo corso Umberto I, il colpo è riuscito e i ... internapoli.it Foggia, assalto fallito al postamat di Celenza Valfortore: due esplosioni nella notte, vetri in frantumi e banditi in fugaI malviventi hanno usato una marmotta per far saltare lo sportello dell’ufficio postale. Chiodi vicino alla caserma, paura tra i residenti ... affaritaliani.it L’esplosione di emozioni: Lazio-Inter è alle porte e chi guiderà la contesa sarà Rosario Abisso, il “fischietto” scelto per questa battaglia all’Olimpico. #lazionews #inter #Lazio #Inter #SerieA - facebook.com facebook Cina: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, 21 morti e 61 feriti. Xi Jinping: «Misure di sicurezza più rigide» x.com