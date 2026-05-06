Esercitazioni contro basi americane | la mossa dell' esercito cinese

L'esercito cinese ha condotto esercitazioni che coinvolgono basi americane, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Durante queste attività, sono stati impiegati sistemi elettronici di identificazione, noti come Iff, che permettono ai piloti e agli operatori di distinguere tra velivoli “amici” e “nemici”. Tali esercitazioni rientrano in un più ampio contesto di test e dimostrazioni militari nel settore aeronautico.

Nel mondo delle forze aeree, l'Iff – acronimo di Identification Friend or Foe – è un sistema elettronico che automaticamente fornisce al pilota di un caccia o all'operatore della difesa aerea l'identificazione di un velivolo, distinguendo tra “amico” e “nemico”. Questa piccola definizione ci fornisce la parafrasi perfetta per quanto stiamo osservando compiere dalla Repubblica Popolare Cinese (Rpc) nell'ambito delle sue procedure addestrative: Pechino, nelle sue esercitazioni, ha ben chiaro in mente chi sia il suo nemico, che è rappresentato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati nella regione del Pacifico occidentale, Taiwan e Giappone in testa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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BIG Navy Exercises Coming to South Africa with ChinaLed BRICS Joint Operations!!

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