Hanno simulato la risposta a un attacco nucleare | cosa c' è dietro la mossa dell' esercito cinese

Di recente, l’esercito cinese ha condotto un’operazione di simulazione in cui ha riprodotto una risposta a un attacco nucleare. La manovra è stata ufficialmente presentata come un’esercitazione per testare le capacità di reazione e difesa. L’evento si è svolto in un’area militare sotto stretto controllo, senza dettagli specifici sulle procedure adottate. Nessuna dichiarazione ufficiale ha fornito ulteriori informazioni sull’obiettivo preciso dell’esercitazione.

La Cina ha simulato la risposta a un attacco nucleare in una recente esercitazione militare. Un servizio mandato in onda sull'emittente statale Cctv ha dato ampio risalto alle manovre effettuate dalla divisione dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese responsabile del Mar Cinese Orientale e dello Stretto di Taiwan, il Comando del Teatro Orientale, che ha realizzato un' azione di decontaminazione. La strana esercitazione militare della Cina. Come ha confermato anche il South China Morning Post, l’esercitazione è stata condotta dal Comando del Teatro Orientale del PLA. Il test ha simulato un incidente con contaminazione nucleare, mettendo alla prova la capacità delle truppe di intervenire rapidamente in un ambiente compromesso da radiazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hanno simulato la risposta a un attacco nucleare: cosa c'è dietro la mossa dell'esercito cinese “Hanno aggirato il blocco di Hormuz”: cosa c'è dietro la mossa dell'IranL’Iran ha limitato le operazioni nello Stretto di Hormuz sferrando un colpo senza precedenti al settore energetico globale. Tra Xi e Trump: cosa c'è dietro la mossa cinese di Keir StarmerKeir Starmer è arrivato a Pechino con un lessico studiato al millimetro: cooperazione pragmatica, realismo strategico, dialogo senza illusioni. La Russia supera una linea rossa: emerge il sottomarino nucleare del Nord #notizie