Esame di Stato I grado gli alunni con disabilità possono essere esonerati dalle prove scritte o solo da alcune?

L'esame di Stato di primo ciclo si svolge secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62. Per gli studenti con disabilità, è prevista la possibilità di essere esonerati dalle prove scritte o di sostenere solo alcune di esse. La decisione viene presa in base alle esigenze specifiche di ciascun alunno, previo accordo con la commissione esaminatrice. La normativa stabilisce comunque che siano garantite le condizioni per un percorso di valutazione adeguato.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disciplinato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: in entrambi i testi normativi vi sono specifiche indicazioni per gli studenti con disabilità, che privilegiano il percorso individuale (PEI) rispetto a una struttura rigida di verifiche. Di seguito, vediamo come la normativa permetta di adattare, e in certi casi ridurre, il numero delle prove previste. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disciplinato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: in entrambi i testi normativi vi sono specifiche indicazioni per gli studenti con disabilità, che privilegiano il percorso individuale (PEI) rispetto a una struttura rigida di verifiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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